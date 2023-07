Krystyna Janda i artyści alarmują. Festiwal Malta może zniknąć

"Dziś nasza Malta pilnie potrzebuje mądrych działań mądrej władzy. Nie po wakacjach. Nie po wyborach. Teraz. [...] Jeśli z powodu polityki kulturalnej obecnego rządu i samorządu [...] pozwolimy odejść w zapomnienie takim manifestacjom kultury [...], to co nam zostanie? Kim wówczas będziemy? [...] Czy samorząd Poznania może sobie pozwolić na trwonienie tak znaczącego kapitału intelektualnego i symbolicznego, które budują wspólnotę? Ile razy jeszcze władza, która powtarza, że kultura jest za droga, musi się przekonać, ile kosztuje jej brak?" - można przeczytać w liście otwartym skierowanym bezpośrednio do lokalnych władz i prezydenta miasta Jacka Jaśkowiaka.