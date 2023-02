Król Karol zaśmiał się na wspomnienie Harry'ego. Synowi nie będzie miło

Za sprawą autobiografii księcia Harry'ego cały świat dowiedział się o stanie relacji między Windsorami. Niektórzy, zwłaszcza Brytyjczycy, liczą na to, że w końcu rodzina się pojedna. Okazją do tego mogłyby stać się trzydniowe obchody koronacji króla Karola, do której dojdzie 6 maja.