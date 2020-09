"Krasnolud Nap 4 - Żeni się tylko osiem razy": Sceny z życia nie tylko smoków

W tytułowej historyjce nie chodzi bynajmniej o to, że ktoś siedem razy owdowiał czy się rozwiódł. Z rozbawieniem obserwujemy tutaj perypetie smoka Kssoba, który notorycznie zapomina o swoim ślubie z Leją. Zastanawiamy się więc, czy kuracja zaordynowana przez znachora Dementora Amnezjusza sprawi, że ósme podejście do ceremonii będzie udane.

Z kolei „Pierwsze młoty za płoty” to okazja do przyjrzenia się, jak bracia Topór, Opór, Pór i Ór rozkręcają swój nowy interes. Otóż, dzięki swemu mieszanemu pochodzeniu mogą oni bez trudu wchodzić do Smoczej Krainy, mogą więc za ludzi załatwiać tam różne sprawy. W ramach pierwszego zlecenia mają odszukać zaginionego elfa, który wybrał się w odwiedziny do matki. Pytanie brzmi, czy przytrafiło mu się coś złego, czy może jednak chciał się ulotnić od świeżo poślubionej małżonki… Przebieg tej misji jest dość zaskakujący, a w jej trakcie bracia (a wraz nimi czytelnicy) dowiadują się też nowych rzeczy o ich własnej rodzinie.