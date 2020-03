Koronawirus. Polscy pisarze zapraszają do oglądania odczytów swoich książek. Transmisja w Wirtualnej Polsce

Pandemia koronawirusa zmusiła rządzących do podjęcia szczególnych środków ostrożności. Wszystkie instytucje kultury w Polsce zostały zamknięte. Konsekwencją jest też również odwołanie targów książki oraz spotkań autorskich. Dla czytelników oznacza to utrudniony dostęp do ważnych literackich wydarzeń, a dla części pisarzy - wymierne straty finansowe.