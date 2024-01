Kontrowersje wókół wpisu biografa Harry'ego i Meghan. Chodzi o imię córki Susseksów

Jego stanowisko stoi w sprzeczności z treścią najnowszej książki Roberta Hardmana "Charles III: New King, New Court. The Inside Story", którą Omid nazwał "rewelacjami". W publikacji Hardmana jeden z pracowników stwierdził bowiem, że Elżbieta II miała być wściekła, gdy Harry i Meghan publicznie stwierdzili, jakoby otrzymali jej pozwolenie na nazwanie córki "Lilibet", podczas gdy Elżbieta nie wyraziła na to zgody.