Afera z rasistowskimi uwagami wśród royalsów. Pałac rozważa kroki prawne

Dwie tłumaczki zapytane przez Daily Mail o tę sytuację zapewniają, że tłumaczyły jedynie to, co dostały do przetłumaczenia, że tylko na tym polega ich praca. Tymczasem pałac Buckingham zastanawia się nad krokami prawnymi przeciwko wydawcy i autorowi "Endgame". Pięć tysięcy egzemplarzy książki zostało wycofanych z holenderskich księgarń, poprawiona wersja "bez błędu" ma trafić na półki w piątek (8 grudnia). Omid Scobie zapytany, czy ma zamiar przeprosić, odparł, że nie ma za co, że sam oczekuje wyjaśnienia tego, co zaszło.