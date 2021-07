Konflikt w Agorze. ”Wyborcza” sięga po prawnika z Inicjatywy #WolneSądy

Nasz informator z "Wyborczej": - Chcemy, żeby w rozmowach na temat wydzielenia ”Wyborczej” spod władzy zarządu Agory reprezentował nas mecenas Michał Wawrykiewicz z Inicjatywy #WolneSądy. On już się zgodził i będzie nam doradzał. Już wcześniej nam doradzał, ale dotąd pozostawał w cieniu. Ale Agora zabroniła nam korzystania z zewnętrznych doradców. Oni chcą tylko swoich. My jednak będziemy trwać przy Wawrykiewiczu, bo chcemy mieć swoich prawników i swoich ekspertów. Chcemy, żeby to wydzielanie już się zaczęło i żeby te prace już ruszyły. Sam Zarząd Agory nie ma problemu z zatrudnianiem zewnętrznych kancelarii, a my nie możemy, bo niby otworzymy mu dostęp do tajemnic firmy. Ale przecież on podpisuje zobowiązanie o zachowaniu tajemnicy.