Kawałki krzyża Jezusa przetrwały do dziś? "Jest niemal pewne, że wyglądał inaczej"

To właśnie ten handel po części wstrząsa ludzką wiarą w relikwie wszelkiego rodzaju. Kiedy zaś okazuje się, że gwarancje i pieczęcie wielu z nich są wynikiem przebiegłej intrygi fałszerskiej, rodzi się szerokie pole dla wątpliwości. Słychać wciąż nowe twierdzenia, że relikwii krzyża Świętego jest dosyć, aby zbudować statek, albo że wystarczyłoby ich do budowy całej floty. Być może źródło takich uwag można odnaleźć w powiedzeniu św. Paulina z Noli (ok. 354–431), który stwierdził, że obojętnie ile fragmentów można by wyciąć z krzyża naszego Pana, wielkość drzewa w cudowny sposób pozostanie nieumniejszona. Jednak wartość wszystkich tych sarkastycznych uwag co do ilości drewna znika całkowicie, jeśli przypomni się o przeprowadzonych przez Ch.R. de Fleury’ego (1801–1875) starannych badaniach wszystkich potwierdzonych, istniejących współcześnie fragmentów, z których część jest bardzo mała. Autor szacuje, że krzyż użyty do egzekucji zawierał około 0,178 m³ drewna, natomiast zachowane po nim do dzisiaj cząstki liczą łącznie tylko 0,004 m³. Jak wiele brakuje tu do budowy statku, nie mówiąc już o całej flocie!