Katastrofa na Odrze nie była pierwszym takim przypadkiem. "Przemysł chemiczny w latach 50. zatruwał rzeki w całym kraju". Teraz jest lepiej?

​W latach 80. komisja złożona ekspertów z Polski i NRD oceniła, że za 79 proc. zanieczyszczeń organicznych jest odpowiedzialna strona polska, a za 21 proc. wschodnioniemiecka. Po niemieckiej stronie największym źródłem zanieczyszczeń były zakłady gospodarki komunalnej. Zdarzały się zanieczyszczenia fenolem po stronie czechosłowackiej, co było przedmiotem interwencji polskiego rządu, a czasem również podstawą do usprawiedliwiania się zakładów po stronie polskiej. Bo skoro z tamtej strony woda przypływa już zanieczyszczona, to nasze ścieki już wiele nie zmienią. To jednak zanieczyszczenia z polskich zakładów najbardziej wpływały na stan rzeki.