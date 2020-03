"Kajtek i Koko w kosmosie 4. Planeta automatów": Światy wysoko rozwinięte i zacofane [RECENZJA]

Dość długi czas, jaki upłynął od ukazania się trzeciej części kolorowej edycji „Kajtka i Koka w kosmosie”, mógł napawać fanów twórczości Janusza Christy niepokojem, czy po raz kolejny to przedsięwzięcie nie zakończy się niepowodzeniem. Na szczęście w końcu „Planeta automatów” trafiła do rąk czytelników i można z przekonaniem stwierdzić, że na tak dobry album warto było czekać.



W tym przypadku nie trzeba chyba specjalnie zachwalać warstwy graficznej, ale warto zaznaczyć, że Arkadiusz Salamoński, nakładając kolory na rysunki mistrza, zrobił to po prostu znakomicie. Po tym zabiegu kreska Janusza Christy bowiem nic nie straciła ze swej wyrazistości, a jednocześnie nasze oczy cieszą urzekające barwne kadry – co z pewnością może mieć też duży wpływ na zainteresowanie tym komiksem młodych czytelników.

Najważniejsze jest jednak to, że w tym tomie para głównych bohaterów przeżywa kolejne niezwykłe przygody na odległych planetach. I tak na początku „Planety automatów” Kajtek i Koko wkrótce po wylądowaniu na Orionie zostają rozdzieleni ze swoimi przyjaciółmi – Etą i Naamem. Wkrótce Ziemianie przekonują się też, że w życiu Orionidów szczególną rolę odgrywają wszelkie automaty, a w szczególności naczelny cybrostrator, który kontroluje wszystko, co dzieje się na całej planecie. Niestety, Kajko i Kokosz nie są zachwyceni tym rzekomo najlepszym ze światów tak jak jego rdzenni mieszkańcy. Zanim bohaterowie opuszczą Oriona, będą musieli pokonać trochę trudności, a co ważne, ich poczynania będziemy jak zwykle obserwować z wypiekami na twarzy.