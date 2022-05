"Johnny poszedł na wojnę" - jedna z najważniejszych antywojennych powieści wszech czasów

To właśnie wtedy kapral Timlon nazwał go Łazarzem. Tego dnia i w nocy było sporo zajęć. Za każdym razem kiedy Brytyjczycy mieli wolne pół godziny strzelali do Łazarza z leniwą nadzieją, że może uda im się strącić go z drutu bo wiedzieli że im bliżej będzie ziemi tym mniej będzie cuchnęło ale Bawarczyk zrobił się strasznie hardy. Zdołał utrzymać się na drucie a następnego ranka znów przyszedł pułkownik. Pierwsze co zrobił to pociągnął nosem i wyczuł silny odór Łazarza. Odwrócił się do kaprala Timlona i powiedział kapralu Timlon kiedy wydaję rozkaz to jest to rozkaz a nie ciekawa propozycja. Tak jest sir odpowiedział kapral. Weźmiesz dziś pełną ekipę pogrzebową powiedział pułkownik i zakopiesz trupa dwa metry pod ziemią. A żebyś tak lekko nie traktował rozkazów przeczytasz nad ciałem naszego zabitego wroga pełny tekst nabożeństwa pogrzebowego kościoła anglikańskiego. Ale sir powiedział kapral Timlon było tu dość ciężko i… Tej nocy kapral Timlon wziął pełną ekipę pogrzebową. Zabrali też materiał żeby owinąć Łazarza. Nie była to apetyczna robota bo do tego czasu Łazarz był już w rozkładzie ale owinęli go w materiał i złożyli dwa metry pod ziemią a później wszyscy stanęli dookoła grobu i kapral Timlon odczytał treść nabożeństwa pogrzebowego może pomijając kilka szczegółów ale dość dobrze przekazując ogólny zamysł.