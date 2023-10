Joanna Chmielewska była "trudna do zabicia". Królowa polskiego kryminału zmarła 10 lat temu

Ziemia zawirowała wokół niej i gdyby nie siedziała, upadłaby niechybnie. Jak to się mogło stać? Wszyscy, tylko nie oni. To nie może być prawda. Nic nie wskazywało… Ależ tak! Były symptomy. W jednej chwili zrozumiała, że to prawda i że przecież od dawna wiele na to wskazywało. Jego niepewny śmiech, kiedy ktoś mówił kawały o kochankach i niewierności. Spóźnienia i zniknięcia, dwa nowe krawaty i woda kolońska na co dzień. Nagły krytycyzm – żona ostatnio wszystko robiła źle, ubierała się niegustownie i niedbale, niczego nie rozumiała. A potem jakieś przeprosiny, kwiaty, pocałunki, ale nie za blisko. Kamienny sen w nocy. Klasyka, a ona nie zauważyła! Obojętne jej było, kim jest ta kobieta. Ból narastał, ale nie miała siły rzucić popielniczką.