Polak dźgnięty nożem. Zachód potępia przemoc. Polska ambasada milczy. Szczerek komentuje

W ostatnich dniach w stolicy Gruzji doszło do zamieszek. W ich wyniku brutalnie pobity i raniony nożem został polski turysta. Choć większość zachodnich ambasad w Tbilisi wydała oświadczenia potępiające przemoc, nasza ambasada zamilkła. Nie uszło to uwadze Ziemowita Szczerka. Jednocześnie do Polaków piszą sami Gruzini, którzy w obliczu tragedii ostatecznie zdobyli się na 7 tysięczną manifestację solidarności.