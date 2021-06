Jaś Kapela dał popis za 700 zł. Stanowski powiedział mu, jaki ma dochód

Jaś Kapela niedawno był gościem Krzysztofa Stanowskiego w programie "Hejt Park". Odcinek cieszy się ogromnym zainteresowaniem internautów, ponad 2,2 mln odsłon mówi same za siebie. Oglądają go nie tylko stali widzowie Kanału Sportowego, ale i osoby, które wcześniej nie słyszały o programie. Opłata "od tabletów" budzi spore emocje, ale to nie temat stanowi podstawę takiego zainteresowania programem, a wzajemne utarczki słowne obu panów i docinki ad personam które zresztą przeniosły się do Twittera.