Jakimowicz nie używa już niemieckiego nazwiska. Nieprawdopodobne, jak je zdobył

Nieprawdopodobna historia miłosna

Już w szkole średniej zapragnął czegoś więcej, niż oferowała mu szara rzeczywistość PRL-u. Bez grosza przy duszy wyruszył do Niemiec i tam parał się różnymi zajęciami, głównie nielegalnymi, w szczególności kradzieżami. Przez to też trafił do więzienia. Gdy z niego wyszedł, postanowił zostać w Niemczech i postarać się o kartę pobytu (jego "azyl" wygasł).