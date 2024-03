J.K. Rowling na celowniku transpłciowej prezenterki. Sprawa zgłoszona na policję

Autorka sagi "Harry Pottera" jest od kilku lat oskarżana o sianie nienawiści w stosunku do osób transpłciowych czy transseksualnych. Rowling szczególnie mocno zalazła za skórę Indii Willoughby, prezenterce, która w 2015 r. przeszła korektę płci i z prawnego punktu widzenia jest kobietą. Pisarka ignoruje ten fakt, co doprowadziło do złożenia zawiadomienia na policję.