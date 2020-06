Były mąż J.K. Rowling nie przyznaje się do bicia żony. "Tylko ją spoliczkowałem"

Rowling swoim esejem próbowała ugasić pożar, który wywołał jej wpis na Twitterze. Najpierw udostępniła link do artykułu, nawołującego do wspierania w okresie epidemii koronawirusa "osób, które miesiączkują". To określenie nie spodobało się pisarce. "Ludzi, którzy miesiączkują? Jestem przekonana, że niegdyś istniała nazwa dla takich osób. Czy ktoś mi ją podpowie?" – pytała ironicznie Rowling, wywołując oburzenie transseksualnych kobiet i wszystkich, którzy je wspierają.