Internauci atakują restauratorkę z Rosji. "Wklejają drastyczne obrazki z wojny"

Sytuacja jest trudna, co przekłada się na różne działania w internecie. Zainicjowano akcję, by wyszukiwać restauracje, kafejki i bary w Rosji, i w opiniach wklejać informacje o tym, co rosyjscy żołnierze robią w Ukrainie. Chodzi o to, by "przeciętni" Rosjanie mogli dowiedzieć się prawdy o działaniach wojsk, o czym nie usłyszą w telewizji. Sprawy jednak wymknęły się spod kontroli. Atakowani są restauratorzy w Polsce.