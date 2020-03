"Instrukcja obsługi dzieci": książka zostanie przeredagowana. Wzbudziła mnóstwo kontrowersji

"Instrukcja obsługi dzieci" - o tej książce ostatnio sporo się mówi. Pozycja debiutowała na rynku 19 lutego. Już wiadomo, że jej sprzedaż została wstrzymana. Wydawnictwo podjęło decyzję o jej przeredagowaniu. Wszystko z powodu kontrowersji wokół niektórych zawartych w niej treści.

"Instrukcja obsługi dzieci" to książka autorstwa Katarzyny Miller i Suzan Giżyńskiej. w księgarniach pojawiła się 19 lutego. Teraz ma z nich zniknąć. Wstrzymano sprzedaż pozycji - nie znajdziemy jej już w sklepie internetowym wydawnictwa - oraz odwołano spotkania z autorkami. Dlaczego? Powód jest prosty - niektóre fragmenty "Instrukcji..." nie spodobały się czytelnikom. I chodzi nie tyle o subiektywny odbiór, co o fakt, że obecny stan wiedzy kłóci się z teoriami Miller.

A tak brzmiał opis wydawnictwa: "Katarzyna Miller tym razem o dzieciach! Poznajcie klucz udanego rodzicielstwa dzięki książce Instrukcja obsługi dzieci. Lekka i nieco przewrotna forma rozmowy pomiędzy Katarzyną Miller a Suzan Giżyńską pomaga spojrzeć na problemy z perspektywy dziecka i zrozumieć jakie rozwiązania są najlepsze. Tematy jakie się tutaj pojawiają to m.in.: Jak wychowywać mądrze dziecko? Jak odnaleźć radość z rodzicielstwa? W jaki sposób pogodzić potrzeby wszystkich członków rodziny – zarówno dorosłych, jak i dzieci? Czego można wymagać od dziecka, czego wymagać się nie powinno? Jak skutecznie komunikować się z dziećmi? Wielu rodziców zadaje sobie podobne pytania. "Instrukcja obsługi dziecka" to kolejna książka z bestsellerowego cyklu "Instrukcja obsługi... " Katarzyny Miller i Suzan Giżyńskiej, w której autorki w lekkiej i nieco przewrotnej formie pokazują jak należy postępować, by osiągnąć zamierzony cel".