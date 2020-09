"Horrendalna Historia Polski" – odkrywanie przeszłości jeszcze nigdy nie był tak fascynujące

Małgorzata Fabianowska i Małgorzata Nesteruk we wstępie do jednej ze swoich książek piszą wprost: "Historia jest strrraszna, ale jeszcze straszniejsi są ci, którzy wymyślili, że trzeba jej uczyć w szkołach w taki sam sposób, jak, dajmy na to, matematyki". Autorki z pasją i humorem opowiadają o przeszłości nie tylko przez pryzmat dat, nazwisk i miejsc najważniejszych bitew. Pokazują, jak żyło się w dawnych czasach, czym zajmowali się zwykli ludzie, obalają mity i zasypują czytelnika ciekawostkami. Wszystko to w przejrzystej i bogato ilustrowanej przez Jędrzeja Łanieckiego formie, która pomaga zapamiętać o wiele więcej faktów niż ściana tekstu w klasycznej książce popularnonaukowej.