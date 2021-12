Książka "Harry Potter" po 27 latach jest warta fortunę. Było tylko 400 sztuk

Chodzi o "Harry Potter and the Philosopher's Stone" wydane w Londynie w 1997 r. przez Bloomsbury. Książka w twardej oprawie jest niezwykle rzadka, gdyż wydawca podchodził bardzo sceptycznie do historii młodego czarodzieja i wydrukował zaledwie 400 egzemplarzy. Co znamienne, większość trafiła do bibliotek, więc zdobycie tego wydania w dobrym stanie graniczy z cudem.