Harry i Meghan poza listą gości na słynnej imprezie w Los Angeles. "To byłoby jak odpalenie bomby atomowej"

Choć Harry i Meghan, mieszkający na co dzień w Santa Barbara, do luksusowego hotelu Four Seasons Hotel Los Angeles w Beverly Hills mają rzut beretem, nie pojawili się na wystawnym przyjęciu organizowanym tam przez brytyjską akademię filmową - BAFTA. Impreza, która co roku poprzedza galę wręczenia nagród brytyjskiej akademii, odbyła się w minioną niedzielę i jak zawsze przyciągnęła najznamienitsze osobistości ze świata show-biznesu.