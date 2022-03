Harry Houdini – tajemnicza śmierć słynnego iluzjonisty

Zarobione pieniądze pozwoliły mu na realizację marzeń i kupno rzeczy wcześniej niedostępnych. Przede wszystkim znalazł czas na napisanie kilku książek, w których tłumaczył niektóre swoje sztuczki. Oprócz tego kupował literaturę oraz przedmioty, które związane były z tematyką śmierci lub seryjnych morderców. W swoim domu posiadał m.in. pierwsze krzesło elektryczne. Założył także własną wytwórnię filmową – Houdini Picture Corporation, w której wyprodukował dwa filmy: "The Man From Beyond" i "Haldane of the Secret Service". Były to filmy w pełni jego, ponieważ oprócz tego, że napisał do nich scenariusz to również zagrał główne role. Rok wcześniej w 1919 roku otworzył własną firmę iluzjonistyczną, która działa do dziś.