Gwałcił i bił ją latami. Zemdlała po słowach prokuratury

Przed sądem wyznała, że właśnie to oraz obawa, że mąż zacznie wykorzystywać seksualnie także ich nastoletnią córkę, popchnęło ją ostatecznie do zabójstwa. Zastrzeliła go o jego własnym pistoletem, który ponoć miał służyć Danielowi do obrony żony przed agresywnymi klientami, a który przyłożył też do jej skroni, gdy chciała mu się sprzeciwić.