Geiger - recenzja komiksu wyd. Nagle Comics

"Geiger" to historia przeciętnego mężczyzny, który tuż przed globalną zagładą ukrywa bliskich w przydomowym schronie. Sam zostaje na zewnątrz, ale z pewnej przyczyny nie pada ofiarą niszczycielskiej siły. To, co miało być końcem, jest dla niego początkiem i źródłem nowej mocy. Źródła błogosławieństwa i przekleństwa.





W kolejnych rozdziałach obserwujemy codzienną rzeczywistość mężczyzny (przeplataną retrospekcjami), który ze względu na swoje nowe właściwości sieje postrach wśród ocalałych. Choć niektórzy uznają go bardziej za miejską legendę. 20 lat po zagładzie nuklearnej wychodzenie na zewnątrz jest możliwe tylko w specjalnym kombinezonie. A Geiger nie dość, że go nie potrzebuje, to jeszcze potrafi świecić jak napromieniowany duch.