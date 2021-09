Gangster-celebryta "wyspowiadał się" w gazecie. Miliony Brytyjczyków dały się nabrać

Sewell nie pojawia się w związku z wojnami o tory wyścigowe lat 1921 i 1922, za to w 1930 padł wraz z innym mężczyzną ofiarą napaści bandy z udziałem Johnny’ego i Toddy’ego Phillipsów. Ci dawni członkowie Titanics i gangu Camden Town sprzymierzyli się z Mullinsem. Johnny Phillips podszedł do Sewella w pubie w Soho i zaczął: "To co, jesteś teraz z Włochami? Czemu nie przejdziesz do Dodgera?". Potem Phillips uderzył Sewella stłuczoną butelką, zadając mu "poważne obrażenia, których ślad pozostanie do końca życia".