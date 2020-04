Fundacja Hospicyjna: rodziny musiały zabrać chorych z domów opieki. "Nie radzą sobie z wypaleniem"

Na to pytanie starała się odpowiedzieć psycholożka Agnieszka Paczkowska, która rozmawiała z Dagny Kurdwanowską, kierowniczką ds. marketingu w Fundacji Hospicyjnej. Kurdwanowska mówiła, że przez pandemię koronawirusa wielu chorych straciło miejsce w ośrodkach i domach opieki. A tym samym całodobowa opieka spadła na rodzinę i bliskich. Często są to bardzo ciężkie przypadki demencji czy Alzheimera, z którymi krewni po prostu sobie nie radzą. Czują się zmęczeni, bezsilni, wypaleni. Kurdwanowska zapytała psycholożkę, czy można coś poradzić takim ludziom?

Paczkowska podkreśliła, że takie poczucie bezsilności i wypalenia jest jak najbardziej adekwatne do sytuacji. I choć nie ma złotego środka, by rozwiązać ten problem, to krewni mogą skorzystać z jednej wskazówki.