Fundacja Hospicyjna: trzeba było ograniczyć odwiedziny. "Bardzo to przeżywaliśmy"

- Bardzo przeżywaliśmy moment, gdy musieliśmy ograniczyć coraz to bardziej możliwość odwiedzin naszych pacjentów, gdzie większość z nich jest u kresu swojego życia - mówiła Agnieszka Paczkowska z Hospicjum Dutkiewicza w Gdańsku w ostatnim odcinku "Bliżej siebie LIVE". Wbrew pozorom, najbliżsi chorych bez większych problemów dostosowali się do obostrzeń. - W rodzinach szybko narosło zrozumienie, że to nie jest wymysł, a rzeczywista potrzeba. Nie zdarzyła się sytuacja, że rodzina miałaby pretensje - dodała.