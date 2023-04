"Frnck – 2. Chrzest ognia": Kamienna mikrofalówka [RECENZJA]

Szybko możemy zauważyć, że wysiłki głównego bohatera przyniosły jednak pewne widoczne efekty. Otóż jego nowi współplemieńcy zaczęli używać samogłosek – dzięki czemu czytelnikom znacznie łatwiej zrozumieć treść dialogów. Niestety inne pomysły Francka nie tylko spotykają się ze zrozumieniem, lecz prowadzą do widowiskowych katastrof. No cóż, nagły przeskok do używania koła czy mydła z jednej strony najwyraźniej przerasta zdolności pojmowania jaskiniowców, a z drugiej domorosłemu innowatorowi brakuje talentu do wdrażania takich nowości.