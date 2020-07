"Fibi i jednorożec – 3. Fibi kontra gobliny" - RECENZJA

Należy jednak podkreślić, że to nie bogata galeria niesamowitych stworzeń jest główną atrakcją „Fibi kontra gobliny”. Dla czytelników najważniejsza jest możliwość śledzenia przezabawnych rozmów, jakie toczą Fibi i Marigold. Inspiracją do nich bywają oczywiście także wspólne przeżycia czy spotkania z innymi postaciami, ale w tym przypadku wystarczającym pretekstem do „filozoficznych” stwierdzeń bywają nawet widoczne na niebie chmury. A co istotne, w trakcie lektury tego komiksu okazji do śmiechu nam nie brakuje.