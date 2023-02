"FC Barcelona – 1. La Masia, Szkoła marzeń": Nie każdy może zagrać na Camp Nou [RECENZJA]

Bohaterami komiksu są dwaj chłopcy, którzy wprawdzie różnią się pod wieloma względami, ale łączy ich to, że są obdarzeni wielkim talentem piłkarskim. Już na samym początku możemy podziwiać niezwykłe umiejętności strzeleckie Manu i skuteczność Quima jako obrońcy. Oczywiście obaj spędzają mnóstwo czasu biegając za piłką, a przy tym mogą liczyć na wsparcie ze strony najbliższych. Nie oznacza to jednak, że dorośli są wobec nich bezkrytyczni i pozwalają im na wszystko. Na szczególną uwagę zasługuje zaś więź łącząca Manu z babcią, która przekonała go do nietypowej cieszynki połączonej z pozytywną symboliką.