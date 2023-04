Fakty i mity o śmierci Adolfa Hitlera. Rosjanie kłamali przez całe lata

Sprzeczności dotyczące śmierci Hitlera, pojawiające się po wojnie w prasie, polityce, relacjach naocznych świadków i książkach historyków, szybko doprowadziły do powstania mitu, że Hitler przeżył wojnę. Często jedynie wokół niejasności związanych z jego śmiercią tworzono najdziksze historie: że poległ; że uciekł samolotem lub łodzią podwodną; że nadal żyje w Hiszpanii, na nieznanej wyspie, w Ameryce Południowej lub w Albanii. Rosjanie, którzy jako pierwsi dotarli do bunkra Hitlera, twierdzili, że znaleźli jego szczątki, ale późniejsze sowieckie raporty ujawniły, że Hitler miał sobowtóra, który pozostał w bunkrze. On sam uciekł. Jeszcze później okazało się, że Rosjanie przeprowadzili autopsję prawie kompletnych zwłok Hitlera, jednak w 2009 roku ujawniono, że czaszka nie należała do niego, lecz do nieznanej kobiety.