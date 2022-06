"Emma i Wioletta –1. Marzenia": Idealny układ [RECENZJA]

W miarę rozwoju wydarzeń przekonamy się, że rodzicom bohaterek zależy przede wszystkim na ich szczęściu, dlatego ze zrozumieniem przyjmą wybór dokonany przez Emmę. Nawet jeśli w przyszłości miałaby żałować tej decyzji, to przecież chodzi o realizację jej marzeń, a te mają prawo zmieniać się z wiekiem. Również w przypadku Wioletty konieczne jest rozważenie przez całą rodzinę wszystkich argumentów za i przeciw pójściu do Szkoły Tańca Opery Paryskiej, bo w tak młodym wieku to może być jednak skok na zbyt głęboką wodę.