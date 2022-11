Elektra i Wolverine: Odkupienie – recenzja

Na wstępie trzeba podkreślić jedną rzecz - "Elektra i Wolverine: Odkupienie" nie jest komiksem. Ma to o tyle duże znaczenie, gdyż Egmont tradycyjnie foliuje swoje albumy i nie pozwala zajrzeć do środka przed zakupem w księgarni. A z krótkiego opisu na tylnej okładce wcale nie wynika, z czym mamy do czynienia.