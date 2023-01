Drażliwe fakty z prywatnego życia Marii Konopnickiej. Dlaczego zrobiła to swojemu mężowi?

Drażliwe szczegóły

Informacje te przekazał potomnym Ludwik Stanisław Korotyński, badacz biografii poetki, w oparciu o swoje ustalenia poczynione już w latach osiemdziesiątych dziewiętnastego stulecia. W jego notatkach znajduje się zapis: "Konst. Kryn. + Korn. Dąbrow.", wyraźnie odnoszący się do obu wspomnianych wyżej panów. Korotyński był dżentelmenem z krwi i kości, bowiem w pozostawionych przez niego materiałach znajdujemy też inny zapis: "Co do szczegółów o Marii Konopnickiej, mogą być drażliwe, nie zużytkuję ich publicznie, szczególnie jeśli mi to będzie zastrzeżone".