Dorota Zawadzka ujawniła nienawistne wpisy pisarza. Reakcja była natychmiastowa

"Jestem w szoku i mam zapytanie do Wydawnictwo Tandem. Czy są państwo świadomi, że jeden z waszych autorów udostępnia na swym profilu, pełne nienawiści posty skierowane w stronę Ukrainy? Czy traktujecie to państwo jako reklamę? Autor pisze książki dla dzieci, czy uważacie państwo, że to dobry wzór relacji międzyludzkich?" - zapytała retorycznie Dorota Zawadzka.