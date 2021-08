"Domy śmierci". W polskim mieście znajduje się ich aż 40

– Kiedy powstawała czarna lista, miała około stu pozycji, dziś jest to czterdzieści budynków – mówi Elżbieta Kwiecińska, powiatowy inspektor nadzoru budowalnego. – Najczęściej mają one nieuregulowany status prawny, brakuje dozoru, który powstrzymałby rozgrabianie. Złomiarze to najwięksi wrogowie bytomskich kamienic, bo szkody górnicze już się wygaszają. Zdarzają się jeszcze wstrząsy i miasto wciąż osiada, ale jest to już proces bierny. Natomiast złomiarze w dalszym ciągu działają. Ludzie bezmyślnie wyciągają elementy metalowe, żeby cokolwiek spieniężyć, zwłaszcza ankry są cennym łupem – dodaje.