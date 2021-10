Do kogo trafi literacki Nobel 2021? Tak obstawiają bukmacherzy

Od lat murowanym kandydatem do literackiego Nobla jest japoński pisarz Haruki Murakami, niezwykle popularny także w Polsce. W tym roku Murakami ma jedną z najwyższych pozycji. Ale największe emocje rozbudza tym razem to, czy literacki Nobel trafi do kenijskiego pisarza Ngũgĩ wa Thiong’o?