Do akcji dołączyło 150 wściekłych Polek. Rzuciły się na policjantów

Do dzielnicy ściągają funkcjonariusze z Williamsburga. Przewidują, że wieczorem zacznie się rozróba. Reporter "New York Timesa" komentuje: te kobiety to demony w stanie furii. Jest kwiecień 1909 roku, to drugi raz, kiedy jakakolwiek przyjezdna kobieta z Polski trafia na łamy tej gazety. Poprzednią była Helena Modrzejewska.