Dary Anioła. (Tom 5). Miasto zagubionych dusz

Jace jest teraz sługą zła, związanym na wieczność z Sebastianem. Tylko mała grupka Nocnych Łowców wierzy, że można go uratować. Żeby to zrobić, muszą zbuntować się przeciwko Clave. I muszą działać bez Clary. Bo Clary rozgrywa niebezpieczną grę zupełnie sama. Ceną przegranej jest nie tylko jej własne życie, ale również dusza Jace’a. Clary jest gotowa zrobić dla niego wszystko, ale czy nadal może mu ufać? I czy on jest naprawdę stracony? Jaka cena jest zbyt wysoka, nawet za miłość? Miłość. Krew. Zdrada, Zemsta. Ciemność chce zawładnąć Nocnymi Łowcami w ekscytującej piątej części serii „Dary Anioła” Pierwsza część ekranizacji bestsellerowej powieści Cassandry Clare Miasto Kości pojawiła się w kinach już 23 sierpnia 2013! W rolach głównych: Lily Collins, Jamie Campbell-Bowen, Lena Headey i Jonathan Rhys-Meyers.