"Daredevil" - tom 1. Mark Waid – recenzja komiksu wyd. Egmont

Formalnie obserwujemy powrót Matta Murdocka do Nowego Jorku, gdzie nadal chce pracować jako adwokat. Ale ujawnienie jego tożsamości jako Daredevila skutecznie mu w tym przeszkadza. Waid sprawnie łączy w swoich historiach dwa oblicza tego bohatera, który w jego wydaniu jest integralną i spójną postacią. Co znamienne dla "otwarcia nowego rozdziału", Daredevil nie zachowuje się już jak "udręczony, targany poczuciem winy, autodestrukcyjny worek treningowy". Nie oznacza to jednak, że komiksy Waida to luźna lektura z wesołkiem w stylu Petera Parkera.