"Czarolina – 5. Pan wyspy Vorn": Końca tajemnic nie widać [RECENZJA]

Już w poprzednim albumie wraz z bohaterami dowiedzieliśmy się, że profesor Balzar jest duchem, dlatego nie jesteśmy zaskoczeni, że zarówno on sam, jak i jego uczniowie potrzebują trochę czasu, żeby oswoić się z tym faktem. Istotne znaczenie ma też ustalenie okoliczności jego śmierci, bo kryje się za tym oczywiście kolejna tajemnica. Jest to zarazem okazja do tego, żebyśmy mogli poznać historię miejsca, w którym schronienie znalazły wszelakie mityczne i legendarne istoty – warto zwrócić uwagę, że do tego celu wykorzystana została ciekawie skomponowana dwustronicowa plansza.