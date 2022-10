"Czarolina – 4. Zmora": Co za dużo, to niezdrowo [RECENZJA]

Z zainteresowaniem obserwujemy też kolejne próby podejmowane przez profesora w celu obudzenia głównej bohaterki. I tak najpierw za pomocą eliksir wprowadza on Tarę w stan pełnego koszmarów snu, aby wezwała w nim Baku, czyli tytułową zmorę, której imię po japońsku znaczy "zjadacz snów". Chodzi o to, aby stwór ten zjadł koszmar Tary, a następnie zajął się stworem ze snów Czaroliny. Chociaż sposób ten nie okaże się do końca skuteczny, to trzeba przyznać, że z przyjemnością podziwiamy wizerunki kolejnych magicznych stworzeń.