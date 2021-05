Czarolina – 2. Dziewczynka, która kochała zwierzołaki - recenzja

Najgorsze jest zaś to, że główna bohaterka nie może być pewna, komu może zaufać, bo tak po prawdzie to wszyscy uczestnicy letniego kursu z kryptozoologii mają jakieś sekrety. Powoduje to, że z prawdziwym zainteresowaniem obserwujemy zmieniające się relacje w tej grupce, gdyż w świecie pełnym magicznych istot mieszanka młodzieńczego zauroczenia, przyjaźni oraz zawiści i rywalizacji może być naprawdę niebezpieczna.