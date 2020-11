Conan Barbarzyńca – podwójne uderzenie

Conan – Powrót do Cymerii tom 3

W październiku w odstępie zaledwie tygodnia do sprzedaży trafiły dwa kolejne komiksy o Conanie. Pierwszy to blisko 500-stronicowa cegła w twardej oprawie – "Conan – Powrót do Cymerii". Tom opatrzony numerem 3 zawiera rozmaite, pod względem stylu graficznego, narracji i klimatu, historie, które pchają Conana w rodzinne strony. Ale nie tylko, bowiem znajdziemy tu też epizody, które z tytułowym Barbarzyńcom nie są bezpośrednio związane.