Chciała wynająć mieszkanie w Berlinie. Na castingi przychodzi po kilkadziesiąt osób

Na Kreuzbergu jeden z moich niedoszłych współlokatorów wytłumaczył mi, że niski czynsz jest związany z koniecznością ogrzewania pokoi węglem. Zimy mogły się okazać ciężkie. Sugerował przynoszenie wieczorem zapasu opału, żeby rano nie trzeba było iść w piżamie do piwnicy. Nawet byłam wtedy skłonna zaakceptować te skromne warunki, bo pokój przypadł mi do gustu; był bardzo przestronny i klimatyczny, z widokiem na park. Zmieniłam zdanie, gdy przeszliśmy dalej, do toalety, a facet skrupulatnie starał się mi wytłumaczyć, w jaki sposób najlepiej czyścić miskę WC, bo nie tolerował, kiedy jest nawet minimalnie brudna. Założył gumowe rękawiczki, wyciągnął szczotkę i domestos i z pasją zabrał się do usuwania nagromadzonych bakterii. Nie zdecydowałam się wtedy wprowadzić do jego królestwa.