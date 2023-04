Dawid Karpiuk bez ściemy o "wyćpanych" nastolatkach. "Wszyscy jesteśmy winni"

- Opowiadamy sobie bajeczki o tym, jak to w konserwatywnym kraju najważniejsza jest święta rodzina, a jeśli dzieją się w niej dramaty i produkuje ona nieszczęśliwych ludzi, to nikogo to nie obchodzi. OK: każdy powie: "Jak to nie? Przecież mnie to obchodzi, chcę, żeby młodzi mieli lepiej". Ale jako społeczeństwo niczego z tym nie zrobiliśmy – mówi Karpiuk.