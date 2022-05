"Byłam półżywa i cała w sińcach, przypominałam strzęp mięsa". Szczera relacja Ukrainki zesłanej na Kołymę

"Budzili nas o szóstej rano. Maszerowaliśmy w jednym rzędzie do kantyny. Potem do pracy, a o zachodzie słońca z powrotem do obozu. W barakach często przeprowadzano rewizje, co wiązało się z tym, że wszyscy musieli w tym czasie stać na zewnątrz na mrozie. Miałam tylko jedną parę spodni, zakładałam je do pracy i do snu. W zimie nigdy nie można się było dostatecznie ogrzać, nigdy".