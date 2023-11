Może dlatego, że uważa się ją za wyjątkowo godną zaufania, było nie było, wykazuje wyraźne oznaki japonizacji, a to jeden z najważniejszych celów japońskiej polityki na okupowanych terenach. Tak czy inaczej, na przepustce widnieje japońska wersja jej imienia i nazwiska: "Fumihara Yoshiko oraz grupa, w której skład wchodzą…" plus data i godzina, o której dziewczyny mają wrócić do domu. Mun Okchu zdaje sobie sprawę, że to ostatnie zostanie sprawdzone co do minuty.