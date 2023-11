Britney Spears dogoni księcia Harry'ego? Bije rekordy sprzedaży

Książka "Kobieta, którą jestem" wydawnictwa Simon and Schuster Gallery Books trafiła do sprzedaży 24 października. Pomimo braku wielkiej kampanii promocyjnej tytuł szybko wzbudził sensację. Wystarczyło, że przed premierą do mediów wyciekły szokujące doniesienia o aborcji, do której Britney Spears miała zostać przymuszona przez Justina Timberlake'a.